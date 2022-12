Pelt/Peer

De getuigenis van Sanja Hensen uit Borgloon over haar horrorbevalling maakte heel wat los bij andere lezeressen. Ook Shari Parmentier (25) uit Peer onderging een spoedkeizersnede en voelde álles. Want tijd om te wachten tot de verdoving werkte, was er niet. “Ik voelde hoe ze mijn dochtertje uit me trokken.”