Russische president Poetin nodigt Chinese president Xi uit voor staatsbezoek

“Volgend jaar zullen de intensieve bilaterale uitwisselingen worden voortgezet, daar twijfel ik niet aan. En we zullen een gelegenheid vinden om elkaar persoonlijk te ontmoeten”, zei Poetin in een videochat met Xi, die op de website van het Kremlin werd gepubliceerd. De Russische president was eerder dit jaar in Peking voor de Olympische Winterspelen, en de twee ontmoetten elkaar dit najaar ook op een top in Oezbekistan.

De relatie tussen beide landen wordt als goed beschouwd. China heeft de oorlog in Oekraïne niet veroordeeld, in tegenstelling tot westerse landen. Volgens het Kremlin heeft president Xi verklaard dat China bereid is om in de huidige politieke situatie de partner van Rusland te blijven. Poetin noemde de betrekkingen tussen de twee landen op zijn beurt een voorbeeld voor de samenwerking van grootmachten in de 21ste eeuw. Hij noemde de versterking van het militaire en het bewapeningsbeleid één van de belangrijkste aspecten.