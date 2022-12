Stroom zal op oudejaarsavond bijna gratis zijn

Elektriciteit in België is op oudejaar bijna gratis, zo leert het dagelijkse overzicht van de beurs Epex Spot.

Voor stroom die zaterdag geleverd wordt, bedraagt de gemiddelde prijs in ons land 5,76 euro per megawattuur. Het duurste moment ligt tussen 18 en 19 uur in de avond (27,93 euro), terwijl het in het laatste uur van het jaar zakt tot 0,13 euro per megawattuur.

De dagprijs voor elektriciteit daalt al enkele dagen op rij, onder meer dankzij de recordhoeveelheid windenergie die de jongste dagen werd geproduceerd. Daarnaast speelt ook het zeer zachte weer, en het feit dat verschillende bedrijven wegens de kerstvakantie gesloten zijn (en de vraag dus daalt) een rol. De stroomprijs in België is zaterdag ook de op drie na laagste in Europa.

De gemiddelde dagprijs zaterdag is de laagste dit jaar. Op 31 december 2021 was stroom nog iets duurder: de ‘day-ahead’-prijs lag toen op gemiddeld 9,68 euro per megawattuur. In augustus werd daarentegen even een piek opgetekend van 700,41 euro per megawattuur.