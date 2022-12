Egel zit in de problemen, en dat is slecht nieuws voor álle soorten

Er werden dit jaar heel wat zieke egels binnengebracht in de Vlaamse opvangcentra voor wilde dieren. Ze zijn getroffen door een bacterie waar ze erg vatbaar voor blijken. Het Agentschap voor Natuur en Bos maakt zich zorgen. Want als het al met de egel niet goed gaat, zitten er misschien ook heel wat andere soorten in de problemen.

De teller van het Natuurhulpcentrum (NHC) in Oudsbergen strandt dit jaar op 1.309. Zoveel zieke egels werden er binnengebracht. Duizend mínder dan in 2021, en dat is slecht nieuws. Want het betekent dat er minder egels zijn. “De dieren die hier worden binnengebracht zijn meestal zo ziek dat ze niet meer te redden zijn”, zegt Sil Janssen van het NHC.

Dezelfde situatie doet zich voor bij opvangcentra over het hele land – alleen aan de kust wordt de bacterie minder aangetroffen bij egels. Bij het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) is er grote bezorgdheid over.

“We kennen de bacterie, maar weten niet waarom de egels er zo massaal ziek van worden”, zegt Muriel Vervaeke, wildziekte-expert bij het ANB. “De oorzaak van de epidemie is nog niet gekend en het is niet duidelijk of ze het gevolg is van een andere, onderliggende oorzaak. Een mogelijke verklaring voor een toegenomen vatbaarheid van egels voor de bacterie zijn pesticiden. De bestanddelen van populaire pesticiden hebben we samen met de Universiteit Gent in hoge concentraties teruggevonden in de dode egels. Dat is heel slecht nieuws. Mogelijk zijn ze daardoor zwaar verzwakt en meer vatbaar voor infecties.”

Vervuiling

En dat zou niet alleen voor de egels zelf een probleem zijn. “Egels komen overal in Vlaanderen voor en ze waren met veel. Als er daarmee iets schort, moeten we goed kijken waar het aan ligt. Is er iets mis met de insecten, wat hun voornaamste voedselbron is? En treft het dan ook andere insecteneters? Of is er een algemene vervuilingsproblematiek die een risico kan vormen voor biodiversiteit? Dat zijn belangrijke vragen en bekommernissen.”

De komende maanden buigt een werkgroep zich over de situatie, in de hoop de oorzaken in kaart te kunnen brengen en op basis daarvan een aanpak uit te werken. “Je kan de egels in je eigen tuin ook helpen”, zegt Vervaeke. “Door de bladeren en snoeiafval te laten liggen, want zo hebben egels en andere dieren beschutting tijdens de wintermaanden. Door je robotmaaier alleen overdag te laten uitrijden. En alsjeblief, stop met het gebruiken van slakkenvergif en andere insecticiden en pesticiden. Veel mensen beseffen niet hoe nefast dat is voor de natuur.”