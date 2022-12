Sint-Truiden

De 47-jarige Ulrich Francis uit Sint-Truiden is donderdag onverwacht overleden na een tragisch ski-ongeval in Oostenrijk. Francis was voorzitter van de Truiense damesbasketbalclub Femina Habac en leerkracht fysica bij Hasp-O Centrum. “Het is een enorm verlies”, reageren de club en school aangeslagen.