Europese Commissie adviseert strenger toezicht naar aanleiding van bezorgdheid rond coronavirus in China

De Europese Commissie heeft de lidstaten gevraagd om de testprocedures voor corona en de manier waarop mutaties worden opgespoord te herbekijken en eventueel op te schroeven. Wereldwijd is bezorgdheid ontstaan over de mogelijke verspreiding van nieuwe varianten uit China, dat momenteel getroffen wordt door een zware coronagolf. In ons land volgt volgende week een vergadering van de Risk Management Group.

Zowat heel China wordt momenteel overspoeld door coronabesmettingen omdat de overheid het strenge zerocovidbeleid heeft losgelaten. Bovendien mogen Chinezen vanaf 8 januari weer vrij rondreizen. Meerdere landen, waaronder Japan, de VS, Spanje en Italië, legden daarom al reisbeperkingen op aan Chinese toeristen.

Op Europees niveau is dat volgens het Europese Centrum voor Ziektebestrijding en -Preventie (ECDC) voorlopig niet aan de orde, omdat Europeanen over het algemeen goed beschermd zijn door vaccinatie en eerdere besmettingen, de gezondheidszorg de druk aankan en er momenteel geen aanwijzingen zijn van nieuwe coronavarianten in China.

De Europese Commissie spoort de lidstaten nu wel aan om hun testprocedures en de ‘genoomsequentiëring’ - aan de hand waarvan nieuwe varianten kunnen worden ontdekt - te herbekijken en eventueel op te schroeven. “Als een nieuwe variant opduikt, of dat nu in China of de EU is, moeten we die snel detecteren om snel te kunnen reageren”, zegt Europees Commissaris voor Gezondheid Stella Kyriakides in een brief die donderdag werd verstuurd en die het financiële persagentschap Bloomberg kon inkijken. De Commissie “volgt de ontwikkelingen in China als gevolg van de alarmerende toename van coronagevallen van nabij op”, klinkt het nog, net als de potentiële gevolgen van bewegingen van China richting de EU eens Peking de reisvoorwaarden heeft versoepeld.

In ons land overleggen de gezondheidsexperten van de Risk Management Group (RMG) volgende week over de situatie, kondigde minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) vrijdag aan op Radio 1. Die vergadering vindt mogelijk maandagmiddag plaats. De experten zullen nagaan hoe België zich kan voorbereiden op mogelijke risico’s.