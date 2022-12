Gouverneur van Santa Cruz veroordeeld tot vier maanden voorlopige hechtenis in Bolivia

De gouverneur van de staat Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, is veroordeeld tot vier maanden voorlopige hechtenis. Dat heeft een Boliviaanse rechter vrijdag beslist. Camacho werd woensdag gearresteerd op bevel van het openbaar ministerie. Die beschuldigt de rechtse politicus van terrorisme en een mogelijke staatsgreep. Camacho zou in 2019 een belangrijke rol gespeeld hebben bij het protest tegen toenmalig linkse staatshoofd Evo Morales.

Donderdag had het openbaar ministerie zes maanden voorlopige hechtenis gevraagd, maar dat zijn nu maar vier maanden geworden. Camacho heeft herhaaldelijk ontkend dat hij een staatsgreep heeft proberen te plegen, hij spreekt liever van een volksopstand tegen Morales. Camacho beschuldigt Morales ervan de presidentsverkiezingen van 2019 te hebben vervalst om aan de macht te blijven. Morales moest uiteindelijk opstappen en de huidige linkse regering beschouwt het protest als een staatsgreep.

Camacho wordt vastgehouden in de streng beveiligde gevangenis van Chonchocoro, in de Boliviaanse Andes, op 30 kilometer van La Paz. De gouverneur is een van de belangrijke leiders van rechts in Bolivia. Hij staat aan het hoofd van de tweede grootste oppositiepartij in het parlement.

Enkele andere voormalige Boliviaanse rechtse staatshoofden hebben de arrestatie van de gouverneur veroordeeld. Jeanine Añez (2019-2020) werd ook van dezelfde feiten beschuldigd en in juni tot tien jaar gevangenisstraf veroordeeld. Aanhangers van de huidige socialistische regering juichen de aanhouding daarentegen toe.