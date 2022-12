James Cooke (38): “Ik kan geen enkel dieptepunt bedenken, ik heb een fantastisch jaar achter de rug”

Vlaanderen leerde hem vooral kennen als sidekick van Gert Verhulst, maar het afgelopen jaar eiste James Cooke de schijnwerpers volledig zelf op. Van musicalproducties tot de presentatie van Extreme makeover en het winnen van een Gouden Roos voor James de musical, 2022 was er eentje om in te kaderen. Al is er toch één man die hem wel behoorlijk op de zenuwen werkt.

Wat was uw persoonlijk hoogtepunt?

“Een Rose d’Or winnen, dat deed enorm veel deugd. Het is het resultaat van hard werk van een volledig team. En een bevestiging van de award die we in Cannes gewonnen hebben, want dan weet je: oké, dit is geen lucky shot. We hebben écht iets mooi gemaakt.”

En uw dieptepunt?

“Ik kan werkelijk niets bedenken, ik heb een fantastisch jaar achter de rug. Voor mij persoonlijk zijn er geen dieptepunten geweest.”

Welke (inter)nationale gebeurtenis of trend vond u het meest lovenswaardig?

“De samenhorigheid die er kwam toen de oorlog in Oekraïne losbarstte, mensen staan klaar voor elkaar als het nodig is.”

En welke gebeurtenis of trend vond u het meest te betreuren?

“Toxische sociale media. Ik blijf er zelf vrij goed van gespaard, maar het is soms heel hard en treurig om vandaag te lezen wat erover je geschreven wordt van achter een scherm.”

Wie kon op uw bewondering rekenen?

“Mijn mama. Dat blijft voor mij de meest geweldige vrouw, ze is zowel een goede mama als een heel goede grootmoeder. Ze pakt alles aan op haar eigen, liefdevolle manier.”

Aan wie heeft u zich geërgerd?

(snel) “Poetin! En alle mensen die haat spuwen, daar kan ik niet tegen.”

Wat wenst u uzelf, uw naasten en de wereld toe in 2023?

“Dat het voor mij hetzelfde mag zijn als in 2022, een jaar zonder dieptepunten.”