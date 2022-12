Lichaam van bejaarde man aangetroffen in Dijle

In Haacht werd vrijdagvoormiddag een lichaam aangetroffen in de Dijle. De brandweer ging met een bootje het water op, maar voor de 82-jarige man uit Werchter kon geen hulp meer baten.

De hulpdiensten kwamen vrijdag massaal ter plaatse, toen een lichaam werd gezien in de Dijle in Haacht. De brandweer ging met een bootje het water op. De politie stelde een perimeter in en bleef geruime tijd ter plaatse voor onderzoek. “Volgens de eerste vaststellingen ter plaatse door de lokale politie, het lab en de wetsarts gaat het om een bejaarde man die heel recent in het water is terechtgekomen”, zegt parketwoordvoerster Julie Plevoets. “Er zijn momenteel geen aanwijzingen dat er sprake zou zijn van een misdrijf.”

Verder onderzoek moet uitwijzen hoe de 82-jarige man uit Werchter in het water terecht kon komen.