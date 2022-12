Miljoenenclaim tegen Amerikaans chocolademerk wegens aanwezigheid zware metalen

In de Verenigde Staten is het chocolademerk Hershey’s voor de rechter gedaagd omdat de donkere chocolade schadelijke hoeveelheden zware metalen zou bevatten, zo berichten Amerikaanse media waaronder CNBC. Ook voor andere merken zou de pure chocolade te veel zware metalen bevatten, waaronder Lindt en Godiva, het van oorsprong Belgische merk dat intussen in handen is van de Turkse Yildiz holding.