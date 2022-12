Belastingaangiften van Donald Trump vrijgegeven na lange juridische strijd

De belastingaangiften van de voormalige Amerikaanse president Donald Trump zijn vrijdag vrijgegeven door een commissie van het Huis van Afgevaardigden. Het gaat om de aangiften van 2015 tot en met 2020, de jaren waartussen Trump kandidaat-president en later president was.

De voormalige president probeerde lange tijd te voorkomen dat zijn belastingaangiften openbaar zouden gemaakt worden. Hij wilde geen details over zijn bezittingen en zakelijke activiteiten prijsgeven. Daardoor waren er heel wat geruchten dat Trump iets te verbergen had, want in de Verenigde Staten is het gebruikelijk voor presidenten en presidentskandidaten om vrijwillig hun belastingaangiften vrij te geven.

Door het lange tegenstribbelen van Trump kwam het zelfs tot een juridische strijd bij het Hooggerechtshof. Maar een parlementscommissie kreeg eind november dan toch zes jaar aan belastingaangiften van Trump van het ministerie van Financiën in handen.

De parlementscommissie bracht eerder deze maand al een rapport uit met daarin haar bevindingen. Uit dat rapport kwam naar voren dat Trump en zijn vrouw Melania in de jaren dat ze in het Witte Huis verbleven weinig tot geen inkomstenbelasting betaalden. Trump betaalde in het laatste volle jaar dat hij president was 0 dollar inkomstenbelasting. Gedurende de hele periode rapporteerden zij volgens het rapport negatieve inkomsten en weinig tot geen belastingschuld. Uit het rapport bleek ook dat de Internal Revenue Service geen verplichte controles bij Trump uitvoerde tijdens zijn eerste twee jaar in functie.

Vorige week werd er gestemd over het vrijgeven van de aangiften. Met 24 stemmen voor en 16 tegen konden de documenten gepubliceerd worden. Uiteindelijk werd de officiële publicatie nog even uitgesteld om gevoelige persoonlijke identiteitsgegevens te redigeren.

(sgg)