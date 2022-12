Slechts vijf nucleaire gebeurtenissen in 2022

Het FANC deelt onvoorziene gebeurtenissen in nucleaire installaties in ons land - zoals de kerncentrales in Doel en Tihange, maar onder meer ook de nucleaire onderzoekscentra - in volgens de International Nuclear and Radiological Event Scale (INES). Die bestaat uit zeven niveaus, van “anomalie” (niveau 1) tot “ernstig ongeval” (niveau 7). Vanaf niveau 2 wordt er gesproken over een “incident”, vanaf niveau 4 over een “ongeval”.

In 2022 registreerde het FANC in totaal vijf nucleaire gebeurtenissen. In vier gevallen ging het om anomalieën van niveau 1. In maart bleek een nooddieselmotor van kernreactor Tihange 3 defect. In augustus viel de ventilatie uit in een gebouw van de verwerker van nucleair afval Belgoprocess en viel kernreactor Tihange 2 onverwacht stil door een foutief signaal. In oktober wees een foutief signaal op een drukval bij Tihange 3, waardoor ook die uitviel. Tijdens het stilleggen werkten een afblaasklep en een turbopomp niet naar behoren.

Daarnaast was er ook één nucleair incident van niveau 2. Bij een petrochemisch bedrijf werd een onderaannemer tijdens een gammagrafieonderzoek van een gelaste leiding door een menselijke fout kort blootgesteld aan straling. Volgens het FANC bleef de stralingsdosis onder de referentieniveaus en waren er geen directe gevolgen voor de werknemer. Er was ook geen risico voor het milieu.

In 2021 gebeurden er in België acht anomalieën en één incident. Zowel in 2020 als in 2019 vonden er in België zes nucleair gebeurtenissen van niveau 1 plaats.