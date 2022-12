Windstoot blaast glazen schuifdeur van Ieperse Lakenhallen aan diggelen

Er stond hevige wind op de Grote Markt, toen het glas van een van de toegangsdeuren het plots begaf. “Wellicht door een stevige windstoot is de glazen schuifdeur kapot gesprongen, net als de glaspartij ernaast”, zegt Peter Slosse, hoofd van de dienst toerisme. “Niemand raakte gewond.”

Medewerkers van de technische dienst van de stad kwamen de scherven opruimen en de plek werd afgezet met een hekken. “De firma van de schuifdeuren komt de schade dinsdag opmeten”, aldus Slosse. Het toeristisch onthaal blijft toegankelijk. “Nu wordt het gedeelte van de uitgang ook gebruikt als ingang.” (Lees verder onder de foto)

Medewerkers van de technische dienst ruimden de brokstukken op. — © Thijs Pattyn

Voor de glazen schuifdeuren staat een voorlopige houten constructie. “Die staat er al sinds het begin van het jaar, toen het houten schrijnwerk weggenomen werd voor de restauratie van de Lakenhallen. Na de kerstvakantie wordt het houten schrijnwerk teruggeplaatst.”

Ook elders in de Westhoek zorgde de wind voor schade. In Heuvelland hing een loshangende tak over de Lokerstraat bij het dorp Kemmel. De tak hing vast in een elektriciteitskabel, waarop Brandweer Westhoek ter plaatse kwam. In Koekelare raakte een elektriciteitspaal los en kwam netbeheerder Fluvius de paal herstellen.