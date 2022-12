De Britse ex-kickbokser Andrew Tate (36) maakte zichzelf wereldberoemd met controversiële uitspraken over vrouwenrechten. Deze week probeerde hij nog Greta Thunberg uit te dagen, maar dat keerde als een boemerang in zijn gezicht terug. Zijn locatie werd achterhaald, en samen met zijn broer werd hij in Roemenië opgepakt.