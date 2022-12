Zeilers ontdekken ‘spookschip’ zonder bemanning in het midden van de Atlantische Oceaan

Matt Rutherford, een zeiler van het Ocean Research Project, deed in 2013 een opvallende ontdekking. Hij was samen met een collega aan het zeilen op de Atlantische Oceaan en kwam op een bepaald moment een ander zeilschip tegen. De motor van de boot stond niet aan, de zeilen waren naar beneden en er leek niemand aanwezig te zijn.

Matt ging aan boord en doorzocht de hele boot, maar trof er niemand aan. Wel leek het alsof de bemanning de boot haastig had moeten verlaten. Overal lagen nog persoonlijke spullen. De boot zelf was ook in goede staat. Rutherford deelt nu pas een video van die ontdekking.

Opvallend is de locatie van de verlaten boot. “Dit is echt te gek voor woorden,” zegt Rutherford in de video. “800 mijl (1.287 kilometer, red.) van Bermuda, 1500 mijl (2.414 kilometer, red.) van de VS, sta ik op een heel mooie Swan 48 (het type boot, red.), midden op de oceaan.” Het duurde dan ook niet lang voordat iemand de link maakte met de legende van de Bermudadriehoek, waar doorheen de jaren heel wat boten en vliegtuigen op mysterieuze wijze verdwenen.

Rutherford probeerde de boot op sleeptouw mee te nemen, maar moest hem na enkele dagen toch achterlaten door motorpech.

Ondertussen, bijna tien jaar later, is er nog altijd niet meer geweten over wie de boot er achterliet en waarom. Het is niet duidelijk waarom de zeilers nu pas de videobeelden vrijgeven.