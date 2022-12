Zeven doden bij explosie in restaurant in Turkije

Bij een explosie in een kebabrestaurant in het westen van Turkije zijn zeven mensen om het leven gekomen. Vijf andere mensen raakten gewond, van wie één ernstig. Dat zegt de gouverneur van de provincie Aydin, waar de explosie plaatsvond.

Volgens eerste bevindingen is de explosie in het centrum van de stad Nazilli veroorzaakt door het verwisselen van een gasfles in het kebabrestaurant. Andere gasten hadden gas geroken in het restaurant en waren voor de explosie al vertrokken.