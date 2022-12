Vier kinderen op twee dagen tijd gestoken door potentieel dodelijke kwal op zelfde Australische strand

Aan een toeristische hotspot in het Australische Queensland zijn op korte tijd vier kinderen gestoken door potentieel dodelijke kwallen. Een expert vraagt dan ook om het strand te sluiten voor het publiek.

Woensdag werd een kind vanop Fraser Island naar het ziekenhuis gevlogen na gestoken te zijn door een irukandji-kwal, een potentieel dodelijk dier. Hetzelfde gebeurde dinsdag bij drie andere kinderen. De toestand van al die kinderen is stabiel en wellicht komt alles goed, maar de incidenten veroorzaken toch de nodige ongerustheid in Australië.

Marien bioloog Jamie Seymour van de James Cook-universiteit in Townsville zegt aan Australische media dat hij vindt dat het deel van het strand waar het gebeurde, eigenlijk niet toegankelijk zou moeten zijn voor toeristen. “Als je op de westelijke zijde van Fraser Island bent, zou ik het water niet ingaan. Zo eenvoudig is het”, zegt hij. “We hebben geen recent onderzoek naar de situatie daar, we weten alleen wat er vijftien jaar geleden gebeurde en toen waren die kwallen er al.”

Hij roept dan ook op het strand er te sluiten. “Het verbaast me eigenlijk dat dat nog niet gebeurd is.”