Standard sluit het jaar in stijl af met knap gelijkspel tegen Juventus

Een prestigieus gelijkspel om het jaar in schoonheid mee af te sluiten. Op bezoek in het Allianz Stadium heeft Standard het grote Juventus in bedwang gehouden (1-1).

Op visite bij ‘la Vecchia Signora’. Er zijn ergere plekken om nog wat wedstrijdritme op te doen vlak voor de jaarwisseling. Standard landde donderdagmiddag al in Turijn en speelde deze namiddag voor een kleine 10.000 toeschouwers tegen de Italiaanse grootmacht.

Met 7 WK-gangers in de basis (Szczesny, Milik, Danilo, Bremer, Alex Sandro, McKennie en Kostic) bracht coach Massimiliano Allegri zowat zijn sterkste elftal aan de aftrap. Alleen de WK-finalisten Rabiot, Di Maria en Paredes ontbraken, net als Chiesa die op de bank bleef. Bij Standard bleef de geblesseerde Cimirot in Luik en stond Zinckernagel in de basis nadat hij de laatste twee wedstrijden moest missen door een schorsing.

Juventus trok de wedstrijd meteen naar zich toe en zag al na acht minuten de openingstreffer van Moise Kean afgekeurd worden door buitenspel. Na een moeilijk openingskwartier herstelde Standard het evenwicht en zorgde het zelf ook gevaar met doelpogingen van Zinckernagel (op Szczesny) en Balikwisha (op de paal).

© EPA-EFE

Luikse voorsprong na owngoal

Kort na het halfuur kwamen de Luikse bezoekers op voorsprong. Een indraaiende vrije trap van Dønnum werd door Danilo ongelukkig in eigen doel verwerkt (0-1). Juventus reageerde meteen met een schot van Miretti op de paal, maar de laatste twee kansen van de eerste helft waren opnieuw voor Standard. Zinckernagel testte de vuisten van Szczesny vanop afstand en een kopbal van Laifis viel net naast de verste paal.

Na de rust pakte Allegri uit met zeven wissels en ging Juventus op zoek naar de gelijkmaker. Die viel ook nadat Dussenne een opzichtige strafschopfout maakte op de ingevallen Compagnon. Soulè, een andere invaller, zette de elfmeter om (1-1). In het laatste halfuur hield Standard goed stand en kwam het zelf ook nog een paar keer gevaarlijk opzetten, onder meer met een dreigende voorzet van Laursen. Scoren (en stunten) lukte echter niet meer.

© EPA-EFE

Door het gelijkspel tegen een Europese topclub sluit Standard het jaar toch nog in schoonheid af, ondanks de pijnlijke bekeruitschakeling van vorige week op Antwerp (4-0) en het scoreloze gelijkspel op AA Gent. Komende vrijdag ontvangen de Rouches STVV in eigen huis voor de eerste wedstrijd van 2023 in de Jupiler Pro League.

JUVENTUS: Szczesny (46’ Perin) - Danilo (46’ Gatti), Bremer (46’ Rugani), Alex Sandro (46’ Huijsen) - Aké (60’ Barbieri), McKennie, Locatelli (46’ Barrenechea), Miretti (70’ Sersanti), Kostic (46’ Iling-Junior) - Kean (46’ Soulè), Milik (46’ Compagnon).

STANDARD: Bodart (46’ Henkinet) - Dussenne, Bokadi (65’ Noubi), Laifis (65’ Laursen) - Melegoni (65’ Fossey), Balikwisha (83’ Kuavita), Alzate, Dønnum (83’ Calut)- Zinckernagel (83’ Dragus) - Davida (65’ Canak), Perica (65’ Ohio).

Doelpunten: 32’ Danilo (owngoal) 0-1, 56’ Soulè (strafschop) 1-1

Toeschouwers: 9.096