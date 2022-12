Vliegtuig moet onvoorziene landing maken in Praag door geboorte baby

Door een geboorte van een baby heeft een vliegtuig een onvoorziene landing moeten maken in Praag. Dat meldt het Tsjechische persbureau CTK vrijdag.

Het vliegtuig kwam van Birmingham en het was onderweg naar Boekarest, maar het moest een tussenstop in Praag maken. Ondanks de koerswijziging werd de jongen in de lucht geboren.

De moeder is een Roemeense vrouw. Een woordvoerster van de luchthavendienst liet weten dat de moeder en het kind in orde zijn. Beiden zijn naar het ziekenhuis in Praag gebracht.

De andere passagiers konden hun vlucht voortzetten na de onvoorziene tussenlanding.