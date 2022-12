Jumbo doet het niet goed in België, maar kan rekenen op trouwe klanten: “Goedkoop en goed voor Aziatische producten”

Retailspecialisten zien de toekomst somber in voor de Nederlandse supermarktketen Jumbo in België. Maar aan het filiaal van Jumbo in Rijkevorsel was er vrijdag bij de klanten alvast geen pessimisme merkbaar. “Heel wat producten zijn hier merkelijk goedkoper”, zegt Liesbeth Krols (40) uit Wortel (Hoogstraten).

Het eindejaar zit er zeker voor iets tussen, maar op de parking van het winkelcentrum Breebos in Rijkevorsel was het vrijdag zoeken naar een parkeerplaats. Ook in de supermarkt Jumbo is het een komen en gaan van klanten met volle winkelkarren. In november 2019 opende het eerste filiaal van Jumbo voor de provincie Antwerpen in Rijkevorsel. Intussen zijn er al bijkomende vestigingen van de Nederlandse supermarktketen in Balen, Ranst en Deurne en een Jumbo City in hartje Antwerpen opgestart. Volgens retailspecialisten verloopt de groei van Jumbo in ons land een stuk trager dan gepland en zou de Nederlandse keten een sombere toekomst tegemoet gaan in België.

LEES OOK. Sombere toekomst voor Jumbo in België: “Ik acht de kans groot dat ze vertrekken”

In het winkelcentrum Breebos zijn naast de Jumbo op wandelafstand ook concurrent Albert Heijn en een filiaal van Aldi beschikbaar voor de consument. Vrijdag koos het gezin van Tom Brosens (39), zijn vrouw Liesbeth Krols (40) en hun kinderen Benth (9) en Eline (12) uit Wortel er bewust voor om Jumbo binnen te stappen. Over eventuele donkere wolken boven de supermarktketen hadden ze niets vernomen. “We komen graag in Jumbo omdat veel producten hier echt goedkoper zijn. De houdbaarheidsdatum van veel voedingsmiddelen is wel wat korter”, legt Liesbeth Krols uit. “We kiezen ook voor Jumbo omdat het aanbod van Aziatische producten hier groot is. We gaan toch zeker een keer per week bij Jumbo langs. Vroeger reden we daarvoor naar Nederland, maar sinds enkele jaren kunnen we in Rijkevorsel terecht. We komen hier op verschillende tijdstippen en er is toch altijd veel volk.”

De parking van Jumbo in Rijkevorsel staat goed vol. — © BERT DE DEKEN

Camping

Raymond Callebaut (62) en zijn vrouw Jeannine Van Rooyen (68) uit het verre Brugge stappen vrijdag het filiaal van Jumbo in de Noorderkempen buiten. “We logeren momenteel met onze camper op de nabijgelegen camping Breebos en we kozen ervoor om hier gaan winkelen”, zegt Raymond. “We hebben eerder ook de andere supermarkten in het winkelcentrum bezocht. We hebben bij Jumbo gevonden wat we zochten. We houden er niet echt rekening mee dat het goedkoper zou zijn.”

Raymond Callebaut en zijn vrouw Jeannine komen uit Brugge maar verblijven op camping Breebos in Rijkevorsel. — © BERT DE DEKEN

Eindejaarsfeesten

De nabijheid van prijsbreker Aldi weerhoudt ook Linda Van Looveren (51) en haar dochter Ellemijn van Sas (15) uit Zondereigen (Baarle-Hertog) er niet van om voor Jumbo te kiezen. “In ons dorp is er geen supermarkt. Normaal gezien kiezen we ervoor naar Jumbo in Baarle-Nassau te gaan maar door het vuurwerktoerisme in Baarle zijn we naar Rijkevorsel gekomen”, vertelt Linda Van Looveren. “We gaan niet specifiek alleen bij Jumbo winkelen, maar het aanbod aan Aziatische voedingsmiddelen is hier wel groot. Ik moet zeggen dat hier in Rijkevorsel vaak een aantal rekken leeg is. Dat is bij Jumbo in Baarle niet het geval. We hebben in ieder geval ons aanbod gevonden om de eindejaarsfeesten door te komen.”