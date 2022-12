Twintiger opgepakt in zaak rond mysterieuze moord op studenten in Idaho: persconferentie moet meer duidelijkheid brengen

De politiediensten van de Amerikaanse staat Pennsylvania hebben vrijdag een man gearresteerd in verband met de moord op vier studenten in november. Een persconferentie later op de dag moet meer duidelijkheid scheppen.

Het is momenteel nog niet duidelijk wat de rol van de man is in de zaak. Op dit moment is enkel geweten dat hij opgepakt werd in verband met de dood van vier studenten aan de universiteit van Idaho in november. Volgens sommige berichten gaat het om een 25-jarige man, anderen spreken van een 28-jarige man.

De slachtoffers zouden ’s nachts om het leven gebracht zijn met een mes of een ander scherp voorwerp. — © AP

De politie vond de lichamen van drie vrouwelijke en één mannelijke student op 13 november in Moscow, een stadje in de staat Idaho. De slachtoffers zouden ’s nachts om het leven gebracht zijn met een mes of een ander scherp voorwerp. Het ging om de 20-jarige Ethan Chapin, de 21-jarige Madison Mogen, de 20-jarige Xana Kernodle en de 21-jarige Kaylee GonCalves.

De lokale politie zou in de afgelopen zes weken meer dan 13.000 tips binnengekregen hebben via e-mail en telefoon. Daarnaast kwamen er ook nog 6.000 digitale tips binnen. Ze spraken uiteindelijk met 300 mensen over het onderzoek.

Volgens Reuters zijn de speurders op zoek naar een witte Hyundai Elantra uit 2011-2013 die in de buurt van het huis zou zijn gesignaleerd op het moment van de moord.

De politie zou later vandaag een persconferentie geven om meer duidelijkheid te scheppen.

