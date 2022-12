Vakbond trommelt sociale inspectie op omdat Ryanair staking probeert te breken

Voor één keer weinig of geen dramatische taferelen op de luchthaven van Charleroi bij de start van het eerste (van twee opeenvolgende) weekends waarin de in België gestationeerde stewards en stewardessen van Ryanair het werk neerleggen. De vakbonden hadden de staking op 23 december aangekondigd en “de reizigers van wie de vlucht werd afgelast, werden vooraf verwittigd”, aldus Philippe Verdonck, CEO van Brussels South Charleroi Airport (BSCA). Volgens zijn inschatting zouden circa 19.000 passagiers getroffen zijn door de staking.

LEES OOK. “Dubbel zo lang onderweg en 1.200 euro extra”: Roel moet door staking Ryanair met lange omweg naar Spanje (+)

Volgens BSCA-topman Philippe Verdonck heeft de staking weinig of geen impact op de andere operaties op de luchthaven van Charleroi. — © EPA-EFE

Buitenlandse crews

Als er op de luchthaven al woede merkbaar was, dan was dat vooral bij de stakers en de vakbond zelf toen bleek dat van de 15 toestellen die op Charleroi gestationeerd zijn, er vrijdagochtend toch zes konden opstijgen: “Ryanair heeft deze (vrijdag)ochtend cabinepersoneel van andere Europese basissen opgetrommeld om vluchten te laten vertrekken die door de staking aan de grond hadden moeten blijven”, aldus Didier Lebbe, permanent secretaris van de christelijke vakbond CNE. “Wij hebben de sociale inspectie gevraagd om de nodige vaststellingen te komen doen.”

De vakbondsman had daar naar eigen zeggen wel voor gevreesd, ook al hadden de piloten er donderdagavond mee gedreigd ook het werk te zullen neerleggen als de directie op die manier de staking zou proberen te breken.

150 à 200 actievoerders

Desondanks toont Didier Lebbe zich vrijdag wel tevreden over de mobilisatie onder het Belgische personeel. Volgens hem nemen 150 à 200 mensen in Charleroi aan de actie deel. Lebbe verwacht dat de onvrede en dus de actiebereidheid de volgende dagen – en zeker komend weekend van 7 en 8 januari – nog zal toenemen, met mogelijk nog meer geschrapte vluchten.

Met hun actie klagen de stakers de houding van de Ierse budgetvlieger aan, die volgens hen nog altijd weigert om het wettelijke minimumloon in België te betalen. Op 7 januari plant de vakbond ook een betoging voor het gerechtsgebouw in Bergen. “We vertrekken om 10 uur op de luchthaven per bus naar het justitiepaleis, waar al onze klachten worden behandeld”, aldus de vakbondsman.

Eerder deze week had Felipe Van Keirsbilck, algemeen secretaris van de CNE, op La Première Justitieminister Van Quickenborne (Open VLD) opgeroepen om het dossier eindelijk in handen te nemen: “De heer Van Quickenborne vertelde de Kamer zes maanden geleden dat hij de Ryanair-zaak ernstig zou nemen en ze voor de rechter zou slepen. Zes maanden wachten we al. Nu zegt hij dat het in maart zal zijn. Ik hoop dat hij maart 2023 bedoelt, niet maart 2030.”

LEES OOK. Ryanair-staking dwarsboomt vakantieplannen van bijna 20.000 reizigers: dit zijn hun rechten