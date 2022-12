Eerste stad schrapt eindejaarsvuurwerk door rukwinden, ook erg onzeker op andere plaatsen

Op verschillende plaatsen in het land dreigt het eindejaarsvuurwerk afgelast te worden. De hevige rukwinden dreigen een risico te vormen voor de veiligheid. Het noodnummer 1722 is geactiveerd.

Het KMI voorspelt rukwinden tot 70 km per uur, maar dat is eigenlijk te veel voor door de lucht zoevende vuurpijlen en weer neerdalende gensters. Hasselt greep alvast in en besliste vrijdag om het vuurwerk op Winterland af te gelasten na overleg met de brandweer. “Dat risico kan niet genomen worden met de installaties van Winterland Hasselt en de omliggende gebouwen”, aldus Winterland-organisator Maurice Schoenmaeckers. “Veiligheid primeert, en dus leggen wij ons neer bij het advies van de brandweer. Alle andere oudejaarsfestiviteiten gaan wel gewoon door.”

Gent, Brugge en Oostende twijfelen eraan of het geplande eindejaarsvuurwerk wel kan doorgaan. De definitieve beslissing valt pas zaterdagochtend, want dan zijn de voorspellingen het meest accuraat.

“Het ziet er niet zo goed uit” en “een dubbeltje op zijn kant”, zegt burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) van Oostende, waar de beslissing rond 11 uur ’s ochtends zal vallen. In Gent steken ze rond 10 uur de koppen bij elkaar. “We houden de weersvoorspellingen continu in de gaten en zullen dan beslissen”, klinkt het op het kabinet van schepen Bram Van Braeckevelt (Groen).

“We moeten het in de gaten houden”, aldus Filip De Craemer van het Comité voor Initiatief in Brugge. “Ik heb me laten vertellen dat 50 kilometer per uur de grens is, maar uiteindelijk is het de brandweer die beslist. We houden de weersvoorspellingen alvast met verhoogde aandacht in de gaten. Ook de windrichting zal een belangrijke rol spelen”, geeft De Craemer mee.

In Antwerpen wordt het eindejaarsvuurwerk afgeschoten van op pontons op de Schelde, waardoor de risico’s kleiner zijn. Maar ook daar is het nog niet zeker of alles wel doorgaat zoals gepland. (kba, sdk, dj)