“Het kan niet mooier en wreder: de definitieve kroning van Messi en de stervende oude koning Pelé die met een vaag handgebaar zijn zegen geeft”

Als u mij hier, midden op de sportpagina, vraagt: “Nico, waarvan ben jij meer in de war, de dood van de uitvindster van de punk, Vivienne Westwood, of de dood van Pelé?”, dan antwoord ik nog steeds: “De dood van mijn moeder.” Maar als ik moet kiezen – en zo’n tijd is het, de tijd waarin de jaarlijstjes worden opgemaakt – dan zeg ik, met mijn arm op de rug gedraaid, Vivienne Westwood.