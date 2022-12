Frankrijk en Verenigd Koninkrijk verplichten negatieve coronatest voor reizigers uit China

Reizigers die vanuit China naar Frankrijk of het Verenigd Koninkrijk reizen, zullen voortaan een negatieve coronatest voorleggen voor ze op het vliegtuig mogen stappen. Dat hebben de respectievelijke regeringen vrijdag bekendgemaakt.

Voor Frankrijk mag de test hoogstens 48 uur voor het vertrek worden uitgevoerd. Bij aankomst in Frankrijk zullen op willekeurige basis nog bijkomende tests worden uitgevoerd. Bij de positieve stalen zullen vervolgens de genoomsequenties onderzocht worden, om na te gaan of er sprake is van een eventuele nieuwe virusvariant.

Mensen die vanuit China naar het Verenigd Koninkrijk reizen, zouden verplicht worden om voor het vertrek van hun vlucht een negatieve coronatest voor te leggen, zo melden onder meer BBC en Sky News. De Britse regering heeft de maatregel nog niet officieel aangekondigd.

Het aantal coronabesmettingen in China neemt stevig toe nu de belangrijkste maatregelen van het ‘zerocovidbeleid’ zijn opgeheven. Eerder hadden onder meer Spanje, de Verenigde Staten, Italië, Japan en Zuid-Korea al inreisbeperkingen ingevoerd of aangekondigd.

In ons land wordt die verplichte test voorlopig niet ingevoerd. Donderdag zei minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) al dat hij de lijn van het ECDC zou volgen, en vrijdagavond wordt van die lijn niet afgeweken. Maandag komt de Risk Management Group samen om de situatie te bekijken, klinkt het.

LEES OOK. Steven Van Gucht: “Er komt een nieuwe coronagolf aan, en het zal niet aan de Chinezen liggen”