Wat in Oekraïne sinds 24 februari aan de gang is, is veel meer dan een oorlog. Het is een systeemcrisis met als inzet een nieuwe wereldorde, zeggen experts David Criekemans (UAntwerpen) en Ria Laenen (KU Leuven). “De manier waarop we naar de wereld kijken zal hierna nooit meer dezelfde zijn.”