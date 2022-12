Champagne is nóg bruisender als belegging: in vijf jaar tijd is prijs verdubbeld

Crisis of niet, dit weekend zullen traditiegetrouw de champagnekurken knallen om de overgang van oud naar nieuw op gepaste wijze te vieren. Maar wie van plan was om een zeldzame fles te kraken, denkt toch maar beter twee keer na, want de prijs van topchampagnes knalt als nooit tevoren.

Voor de champagnesector is 2022 een recordjaar geworden. Vorig jaar, toen het lossen van de strengste coronamaatregelen een ware ‘knaldrang’ ontketende, klokte de omzet al af op 5,7 miljard euro, een record. “En de kans is zeer reëel dat we dit jaar nóg beter doen”, zegt David Chatillon, voorzitter van de Union des Maisons de Champagne (UMC) uit Reims. Ook in verkoopvolume wordt een stijging verwacht ten opzichte van de 320 miljoen flessen die in 2021 over de toonbank gingen. De UMC voorspelt “minstens 330 miljoen flessen”, maar acht de kans veeleer klein dat het record van 339 miljoen flessen uit 2007 zal sneuvelen.

* Telkens korf van topwijnen.

“Onze consumenten hebben misschien wat minder last van de inflatie, al merken we sinds het einde van de pandemie toch ook dat mensen plezier zoeken en goede producten willen. Het openen van een fles champagne is op zich al een feest”, aldus nog Chatillon. Zo denken ook heel wat Belgen erover: in verhouding tot het bevolkingsaantal duelleren wij met de Fransen voor de titel van ‘grootste champagnedrinkers’. Met iets meer dan 10 miljoen flessen op jaarbasis staat ons landje op plaats 5 van grootste importeurs, na de VS, het VK, Japan en Duitsland.

Almaar duurder

Nochtans wordt de Franse godendrank elk jaar duurder. Volgens de Londense wijnbeurs Liv-ex, die voor het kleine wereldje van wijnbeleggers de prijsevolutie van duizend topwijnen volgt (waaronder 50 topchampagnes van Bollinger, Dom Pérignon, Krug of Taittinger), werd champagne dit jaar liefst 22 procent duurder. Enkel de prijzen van Bourgognewijnen stegen nóg sterker (+27,4 procent). Over een periode van vijf jaar verdubbelde de prijs van champagne zelfs, daar waar de hele wijnsector ‘maar’ de helft duurder werd.

Die trend zal niet snel keren. De champagnesector verwacht in 2023 een prijsstijging met “minstens 5 tot 10 procent”. Niet alleen het basisingrediënt – de druiven – werd 11 procent duurder, ook heel wat grondstoffen werden 20 tot 50 procent duurder. Dat gaat van papier (voor de etiketten) en karton (voor de verpakking), tot glas (voor de fles), kurk en metaal (voor de ‘muselet’, het kapje met de ijzerdraad).

Bovendien is de voorraad in de kelders flink geslonken, want de productie draaide de voorbije jaren op een laag pitje. In 2020 besliste de sector zelf minder druiven te oogsten om de prijs op peil te houden in een markt die was ingestort door corona. De oogst van 2021 was dan weer de slechtste in veertig jaar, door meeldauwschimmel en strenge vorst. Eén troost: met een opbrengst van 12.000 kilogram druiven per hectare was 2022 het beste oogstjaar sinds 2011.