Vernieuwde verbouwpremie werd al meer dan 41.000 keer aangevraagd

De Vlaamse energie- en woonpremies zijn sinds 1 oktober samengevoegd tot één premie, de Mijn VerbouwPremie. Die vereenvoudiging werpt vruchten af: twee maanden na de start werden al 41.166 premie-aanvragen gedaan. Volgens de cijfers gaat bijna de helft van de aanvragen over dakrenovatie (23,57%) of ramen en deuren (24,21%).

Wie behoort tot de laagste en de middeninkomens kan sinds 1 september ook tegen gunstige voorwaarden een Mijn VerbouwLening aanvragen. Die kan oplopen tot 60.000 euro. In de daaropvolgende drie maanden zijn 5.290 leningen aangevraagd, voor gemiddeld bijna 28.000 euro per aanvrager. “Er is geen betere manier om de energiecrisis te bekampen dan door te investeren in de structurele energiezuinigheid van je woning”, zegt de Vlaamse minister van Energie Zuhal Demir (N-VA). Er komt dan ook tijdelijk extra versterking om de premies in 2023 te kunnen verwerken. (sir)