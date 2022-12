Elke dag vragen 200 Belgen een afbetalingsplan aan voor een boete

Uw verkeersboete in schijven afbetalen, wat officieel kan sinds maandag, blijkt een groot succes. Elke dag vragen gemiddeld meer dan 200 mensen via de website van de FOD Justitie een afbetalingsplan aan voor hun boete, opgelopen omdat ze te snel reden of aan het gsm’en waren achter het stuur van hun wagen.

Opmerkelijk: de grote meerderheid van de mensen die een afbetalingsplan aanvragen voor hun verkeersboete, kiezen daarbij duidelijk voor de weg van de minste pijn. Meer dan 60 procent splitst de vervloekte verkeersboete immers op in het maximaal mogelijke aantal betalingstermijnen, zijnde een betaling over 6 maanden. Denk aan een boete van zo’n 60 euro – omdat je nét iets te snel reed – die je op die manier opsplitst in 6 termijnen van 10 euro.

Justitieminister Vincent Van Quickenborne (Open VLD) voerde de afbetalingsplannen in, om mensen te helpen die het financieel lastig hebben als gevolg van onder meer de dure energieprijzen. En dat veel mensen het vandaag lastig hebben om de eindjes aan elkaar te knopen, blijkt ook uit de cijfers van de intussen aangevraagde afbetalingsplannen. Bijna 40 procent ervan betreft boetes van minder dan 100 euro, waarbij dus in groten getalen wordt gevraagd om die in 6 schijven af te betalen.

Nu moet nog blijken of mensen de afbetalingsplannen ook respecteren. Wie dat niet doet, riskeert extra kosten, dreigt alsnog voor de politierechter te moeten verschijnen en kan bovendien gedurende 2 jaar geen nieuw afbetalingsplan aanvragen.