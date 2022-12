Camera’s en drones moeten windmolens op zee beschermen

Eind september ontstonden plots enkele lekken in de gaspijpleidingen Nord Stream 1 en 2. Er kwam toen in totaal 70.000 ton methaangas vrij. In hun onderzoek vonden de Zweedse autoriteiten “overblijfselen van explosieven”. Kwaad opzet dus. Door wie, is nog altijd niet duidelijk. Zeker is wel dat de Belgische overheid het niet wil zien gebeuren met de energiebevoorrading vanuit ons deel van de Noordzee. Voor de Belgische kust staat voor 2.200 megawatt aan windturbines, dat is evenveel als twee kerncentrales.

Militaire dreiging

“De oorlog in Oekraïne en de toegenomen Russische dreiging hebben duidelijk gemaakt dat ons land rekening moet houden met en voorbereid moet zijn op militaire dreiging”, klinkt het bij minister van de Noordzee Vincent Van Quickenborne (Open VLD). “De windmolens op zee zijn kritieke infrastructuur, net als het zogeheten stopcontact op zee en de vele onderzeese kabels en pijpleidingen. Die moeten we beveiligen tegen sabotage en spionage.”

© BELGA

De wet ‘maritieme beveiliging’ werd deze zomer al goedgekeurd, en onlangs is het koninklijk besluit gepubliceerd waardoor het mogelijk wordt om bewakingscamera’s op zee te plaatsen. Het zal gaan om intelligente camera’s die vaartuigen automatisch kunnen identificeren, en om mobiele camera’s op vliegtuigen en drones.

Wetswijzigingen

Om die camera’s te kunnen plaatsen, waren wel wat wetswijzigingen wenselijk. Want in tegenstelling tot op land kan je niet zomaar een pictogram hangen met: “Pas op, u wordt gefilmd”. En dat is eigenlijk wel verplicht volgens de privacywetgeving. “Die verplichting wordt vervangen door een vermelding op de website van het directoraat-generaal scheepvaart”, klinkt het.

Het installeren van camera’s kan ook helpen tegen drugscriminaliteit. Of tegen de mensensmokkel vanop de Belgische kust naar het Verenigd Koninkrijk. Het is natuurlijk niet zo dat er tot nu toe geen enkele vorm van beveiliging was. De kustwacht, de politie, het leger en de douane werken daarvoor samen en sporen ook verboden visserijpraktijken en olielozingen op.