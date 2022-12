INTERACTIEF. Zingende konijnen en klappen van acteurs: dit is het jaaroverzicht van Marec

Onze huiscartoonist Marec blikt op zijn geheel eigen wijze terug op het jaar. Dat doet hij met een grote cartoon die onze hele krant omhult, en hier. En opdat je geen enkel detail over het hoofd zou zien, hebben we het geheel voorzien van een beetje duiding. Je kan overal op de afbeelding tikken voor meer uitleg, in totaal zijn er zeven verschillende tekstjes verborgen achter het werk van Marec.