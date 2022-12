Party like it’s 2019: uitbaters maken zich op voor de heftigste oudejaarsnacht in lange tijd

Is dit de kers op de taart na een zorgeloze zomer (bijna) zonder virus? Voor velen wel. Voor het eerst in drie jaar zijn er geen coronamaatregelen van kracht en kunnen we oudejaarsavond vieren zoals het hoort: ongeremd en wild. Wie nog geen kaartjes heeft gekocht voor de club, het mega-event of de lokale fuif, is er vaak aan voor de moeite. “Zelfs de feestconcepten die oudejaarsavond doorgaans links laten liggen, hebben toch iets georganiseerd. En stuk voor stuk zijn ze uitverkocht.”