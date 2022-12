Vier doden bij familiedrama in Waals dorpje: man giet benzine over zijn ex-vrouw en neemt twee kinderen mee de dood in

In het Waalse Vaudignies, in de provincie Henegouwen, heeft zich vrijdagnamiddag een familiedrama voorgedaan. Een vader zou zijn ex-vrouw met benzine overgoten hebben, en dat zou ze niet overleefd hebben. Ook zijn lichaam en dat van hun twee kinderen werd dood aangetroffen. Dat meldt Sudinfo.

In de Quièvremontstraat in Vaudignies zou het vrijdagnamiddag tot een hoog oplopende ruzie tussen een man en zijn ex-vrouw gekomen zijn toen hij hun twee kinderen terug naar haar bracht. Hij overgoot haar vervolgens op de stoep van de woning met benzine en zou haar in de woning in brand gestoken hebben. De vrouw overleefde dat niet. Waarover de ruzie ging, is niet duidelijk.

De man stapte vervolgens weer in de auto met hun twee kinderen. Die wagen werd op goed 100 meter van de woning uitgebrand aangetroffen met daarin hun drie levenloze lichamen. De man zou uit het leven gestapt zijn en hun kinderen mee de dood ingejaagd hebben.

De politie en het parket kwamen ter plaatse om de omstandigheden van het familiedrama te onderzoeken. Burgemeester Olivier Hartiel van Chièvres bevestigt de overlijdens, maar zegt de omstandigheden van de “vreselijke tragedie” nog niet te kennen. “De vader moest de kinderen terugbrengen naar de moeder omdat ze gedeelde voogdij hebben, maar ik weet niet wat er is gebeurd”, zegt hij bij Sudinfo. “Ik ken deze mensen niet persoonlijk aangezien de dame het huis net gekocht heeft, maar ik ken de familie van deze dame omdat ze in Vaudignies wonen. Mijn gedachten gaan uiteraard uit naar deze nabestaanden, waarvan een deel in het dorp woont.”

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.