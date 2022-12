Hier wordt Pelé begraven: een imposant verticaal kerkhof met waterval en zelfs automuseum

Na drie dagen van nationale rouw zal voetballegende Pelé dinsdag begraven worden in het Memorial Necrópole Ecumênica in Sao Paulo. Ofwel: ’s wereld hoogste begraafplaats, met veertien verdiepingen. Al is de plek niet enkel daarom opvallend: de begraafplaats heeft ook een waterval en voertuigenmuseum.

Negentien jaar geleden al wist Pelé waar hij ooit begraven wou worden, schrijft krant O Globo: op het beroemde Memorial Necrópole Ecumênica. De voetballer betaalde zelfs al voor een plek op de negende verdieping, verwijzend naar het rugnummer van zijn vader.

De begraafplaats gevestigd in Santos, in Sao Paulo, is namelijk een verticale begraafplaats. Met zijn veertien verdiepingen is het volgens Guinness World Records zelfs de hoogste begraafplaats ter wereld. Het heeft plaats voor 14.000 overledenen, en er zijn plannen om nog verder uit te breiden.

Behalve dat biedt het Memorial Necrópole Ecumênica ook ruimte om wakes te organiseren, heeft het volgens de website een crematorium “met luxueuze ceremoniezaal”, een kapel, en tropische tuin met waterval. Gek genoeg staat op de grond van de begraafplaats zelfs een voertuigmuseum. Omdat stichter Pepe Alstut - die de begraafplaats in 1983 liet bouwen - “ook liefhebber was van oldtimers”, verduidelijkt hun website.

Alvorens Pelé daar begraven wordt, zullen fans in het Vila Belmiro-stadion afscheid kunnen nemen van de voetballer. Zijn kist zal daar gedurende 24 uur in het midden van het veld staan. Dinsdag om 10 uur volgt een privébegrafenis, waarna een begrafenisstoet door de stad trekt naar de straat waar de bedlegerige moeder van Pelé – intussen 100 jaar oud - nog steeds woont. Om dan uiteindelijk dus begraven te worden op Memorial Necrópole Ecumênica, op minder dan een kilometer van het Vila Belmiro-stadion.

(sir)