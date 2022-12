Boot vaart tegen brug in Brussel, verkeer onmogelijk

Er is vrijdagavond een boot tegen de Budabrug in Brussel gevaren. Daarbij vielen geen gewonden, maar de brug liep wel schade op waardoor verkeer op of onder de brug tijdelijk niet mogelijk is. Dat bevestigt de federale politie.

De Budabrug over de Willebroekse vaart in Brussel moest vrijdagavond afgesloten worden voor het verkeer nadat een boot tegen de brug was gevaren. De scheepvaartpolitie ging ter plaatse om de eerste vaststellingen te doen.

“Er vielen geen gewonden, maar de materiële schade kan wel tellen”, zegt Jana Verdegem, woordvoerster van de federale politie. “De boot is frontaal tegen de brug gevaren. Waarom is momenteel nog niet duidelijk, wel dat de brug door de botsing twintig centimeter is verschoven. Dat maakt dat er geen verkeer op of onder mogelijk is.”

Dat kan belangrijke gevolgen hebben voor het Brusselse havengebied, aangezien het de belangrijkste toegangsweg is, zegt Verdegem. Hoe lang dat verkeer onmogelijk is, zal afhangen van de herstelling die nodig is.

(sgg)