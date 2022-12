Twee overvallers dringen huis van grootmoeder binnen en stelen geld en juwelen in Voeren

Twee gemaskerde en gewapende mannen zijn vrijdagavond een woning in Teuven bij Voeren binnengedrongen. Op dat ogenblik waren een grootmoeder en kleindochter aanwezig. De twee daders sloten de vrouw en de kleindochter op in een kamer, waarna ze op zoek gingen naar waardevolle buit. De slachtoffers werden met een vuurwapen bedreigd.

De grootmoeder en kleindochter slaagden erin zich een weg naar buiten te banen, waarna de politie verwittigd werd. De lokale politie van Voeren ging ter plaatse. De twee Franssprekende overvallers waren al op de vlucht geslagen. Ze konden geld en juwelen buit maken. De politie zorgde voor de nodige opvang van de slachtoffers.

Het onderzoek door de lokale politie naar de diefstal met geweld in het huis is volop bezig. Dat bevestigde burgemeester Joris Gaens (Voerbelangen) vrijdagavond. Het gerechtelijk lab is ingeschakeld voor een uitgebreid sporenonderzoek.