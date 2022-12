WHO vraagt China om meer data over coronagolf

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft vrijdag samengezeten met vertegenwoordigers van de Chinese gezondheidsautoriteiten en hen om meer data gevraagd over het verloop van de huidige coronagolf in de Volksrepubliek.

Meer bepaald drong het in Genève gevestigde VN-agentschap er bij Peking naar eigen zeggen opnieuw op aan om gedetailleerde gegevens in real time te delen met de WHO. De organisatie wil onder andere informatie over de genetische sequencing van positieve gevallen om een beter overzicht te krijgen van circulerende virusvarianten, evenals cijfers over patiënten in ziekenhuizen en op de afdelingen intensieve zorg, sterfgevallen en vaccinatiecijfers.

LEES OOK. Waarom gooit Xi Jinping China weer open tijdens een immense covid-uitbraak? “Het is zeker niet zomaar toegeven aan de protesten”

De WHO verklaarde zich ook bereid om de Chinese autoriteiten intensief te ondersteunen in hun strijd tegen het hoog oplopende aantal besmettingen in hun land. Omgekeerd riep de organisatie Chinese wetenschappers op om nauwer samen te werken met internationale collega’s. Er werd ook herhaald dat het belangrijk is “de situatie nauwlettend te volgen en tijdig gegevens te publiceren om China en de wereldgemeenschap te helpen passende risicobeoordelingen te maken en doeltreffende maatregelen te nemen”.

Zowat heel China wordt momenteel overspoeld door coronabesmettingen omdat de overheid het strenge zerocovidbeleid heeft losgelaten. Dat baart de internationale gemeenschap heel wat zorgen, temeer daar Chinezen vanaf 8 januari weer vrij mogen rondreizen. Wetenschappers waarschuwen dat de coronagolf in China nieuwe varianten kan voortbrengen die vervolgens hun weg vinden naar andere landen.

LEES OOK. Nieuwe coronagolf baart Chinese gemeenschap in ons land zorgen: “Iedereen in mijn familie is ziek”