VN vragen Internationaal Gerechtshof om Israëlische bezetting te onderzoeken

De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft vrijdag een resolutie aangenomen waarin het het Internationaal Gerechtshof (ICJ) in Den Haag vraagt om zich te buigen over de Israëlische bezetting in Palestijnse gebieden. Donderdag nog werd de nieuwe regering ingezworen voor de Knesset, het Israëlische parlement. Het gaat om de meest extreemrechtse coalitie die het land ooit heeft gekend.

De resolutie werd goedgekeurd met 87 stemmen voor, 26 tegen en 53 onthoudingen. Hoewel er onder de westerse landen nogal wat verdeeldheid klonk, stemden de Arabische landen - ook zij die hun relaties met Israël hebben genormaliseerd - unaniem voor, net zoals Rusland en China.

Het ICJ wordt nu gevraagd om “de juridische gevolgen vast te stellen van de voortdurende schending door Israël van het recht op zelfbeschikking van het Palestijnse volk”. Verder vraagt de resolutie ook om “de maatregelen die erop gericht zijn de demografische samenstelling, het karakter en de status van de heilige stad Jeruzalem te wijzigen”.

Gilad Erdan, de permanente vertegenwoordiger bij de VN voor Israël, had voorafgaand aan de stemming de resolutie “een morele smet voor de VN” genoemd. “Geen enkele internationale organisatie kan beslissen of het Joodse volk een bezetter is in zijn eigen thuisland”, aldus Erdan.