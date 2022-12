Bart De Wever legt 27 relschoppers huisarrest op tijdens oudejaar: “Antwerpen duldt niet dat enkelen de boel verzieken”

De veelplegers die huisarrest opgelegd krijgen, zijn jongens en mannen tussen de 13 en de 30 jaar oud. De meerderheid woont in Antwerpen-Noord, Borgerhout, Deurne of ’t Kiel. “Het huisarrest gaat in op 31 december om 17u en duurt tot 1 januari om 8u”, zegt Johan Vermant, de woordvoerder van burgemeester Bart De Wever. “De politiezone Antwerpen zal nauwgezet toezien op het naleven van het huisarrest. Wie toch betrapt wordt op het openbaar domein, kan bestuurlijk aangehouden worden en riskeert daarbovenop een GAS-boete van 350 euro te krijgen.”

Het nieuwjaarsvuurwerk in Antwerpen. — © WDK

De Wever gaat over tot de vrijheidsbeperkende maatregel omdat de West-Europese steden steeds vaker te maken krijgen met samenscholingen en rellen tijdens de nieuwjaarsnacht. In Antwerpen was dat de voorbije jaren niet anders.

Pony mishandeld

“De nieuwjaarsnacht moet voor iedereen een feest zijn. Antwerpen duldt niet dat enkelen de boel verzieken door buurten op stelten te zetten”, aldus Vermant. “De personen die een huisarrest op gelegd krijgen, zijn onze diensten gekend voor vuurwerkovertredingen, vandalisme en brandstichtingen. In verschillende gevallen gaat het ook om mensen die tijdens eerder nieuwjaarsnachten de orde hebben verstoord, of die zich hebben misdragen na de recente WK-wedstrijden. Sommigen zijn betrapt op het ingooien van de ruiten van een kerk, het openlijk dragen van wapens zoals luchtdrukpistolen en zelfs een machete. Anderen hebben een pony mishandeld of mensen geslagen met een verkeersbord.”

Burgemeester De Wever meent dat hij preventief kan ingrijpen als de openbare orde in het gedrang komt. “Dit soort maatregelen wordt ook ingezet bij bepaalde voetbalwedstrijden”, weet Vermant. “De betrokkenen zijn ook gehoord.”