OPROEP. Duizenden kilometers op de teller? Wij zoeken de absolute toppers van Strava

Op 31 december wordt niet alleen het gewone jaar maar ook het Strava-jaar afgesloten. En bij de ene is dat al met wat meer kilometers dan bij de andere. Daarom zijn we nu op zoek naar de absolute toppers van Strava. Reed jij dit jaar meer dan 30.000 – of misschien zelfs 40.000 – kilometer op de fiets? Wandelde je immens veel kilometers bijeen? Of versleet je een paar loopschoenen over duizenden kilometers? Laat het ons dan hieronder weten. En vergeet ook geen screenshot van je Strava-account te delen.