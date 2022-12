Voetganger gegrepen door tram in Antwerpen: man in levensgevaar

Bij een aanrijding tussen een tram en een voetganger zaterdagmorgen in de Italiëlei in Antwerpen is een man levensgevaarlijk gewond geraakt.

De aanrijding gebeurde rond 10.20u, ter hoogte van de Vondelstraat. De voetganger werd volgens getuigen bij het oversteken gegrepen door de tram en enkele meters weggeslingerd.

“Hoe het ongeval juist gebeurde, is nog niet duidelijk en wordt onderzocht”, zegt Wouter Bruyns van de politiezone Antwerpen. “Een medisch team is ter plaatse gekomen om de eerste zorgen toe te dienen. Het slachtoffer is in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis. De trambestuurder is erg aangedaan door het ongeval en krijgt slachtofferzorg aangeboden.” (vdaa)