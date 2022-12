Ouders van plots overleden Finn (4) wachten al maanden op resultaten autopsie: “Dit is ondraaglijk en moet in de toekomst anders”

In een emotionele Facebookpost schetst Vicky Van Wallendael (33) uit Stabroek de administratieve lijdensweg na het overlijden van haar jongste zoon Finn. De 4-jarige jongen overleed in het ziekenhuis na een plotse en onverwachte ziekte. Waar de jongen precies aan leed weet niemand en daarom beschouwt het parket dit als een verdacht overlijden. Maar drie maanden na het drama weten de ouders volgens Vicky nog altijd niets over het onderzoek. “Dit is ondraaglijk en dat moet anders”, klinkt het.