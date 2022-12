Nog steeds geen scheepvaart mogelijk nadat boot frontaal tegen Budabrug vaart: “Brug is zo’n 20 centimeter verschoven”

De Budabrug in Brussel is zaterdag nog steeds gesloten nadat vrijdagavond een boot frontaal tegen de brug heeft gevaren. “Onze prioriteit is de brug zo snel mogelijk in een hogere positie te krijgen zodat scheepvaart terug mogelijk is.”

Vrijdagavond is een boot tegen de Budabrug in de Brusselse deelgemeente Neder-over-Heembeek gevaren. Er vielen daarbij geen gewonden, maar de brug liep wel aanzienlijke schade op. Daarom moest de Budabrug over de Willebroekse vaart ook afgesloten worden voor het verkeer, zowel voor schepen als wagens. De scheepvaartpolitie ging ter plaatse om de eerste vaststellingen te doen.

Brug 20 centimeter verschoven

“Het onderzoek over de omstandigheden van de botsing is momenteel nog bezig”, vertelt Jana Verdegem, woordvoerster van de federale politie. “De boot is frontaal tegen de brug gevaren en door die botsing is de brug zo’n twintig centimeter verschoven. De brug is daardoor volledig buiten gebruik, zowel voor de scheepvaart als voor de wagens erboven. De schade aan de boot zelf viel mee. Er is geen gevaar voor de stabiliteit en de boot is vrijgegeven om te vertrekken.”

Hogere positie

De Budabrug in Neder-over-Heembeek is een belangrijke toegangsweg voor de scheepvaart. De technische ploegen van de Haven van Brussel zijn daarom in de weer om een oplossing uit te dokteren. “Onze technische ploegen zijn ter plaatse om te kijken of het mogelijk is om de brug op een hogere positie te plaatsen zodat scheepvaart terug mogelijk kan zijn”, vertelt Sylvain Godfroid, woordvoerder van de Haven van Brussel.

“Dat zou om een tijdelijke, maar belangrijke oplossing gaan. Dagelijks passeren er hier namelijk zo’n twintig à dertig boten. De route onder de Budabrug is ook de belangrijkste verbinding voor schepen om Brussel vanuit Antwerpen binnen te raken. Tijdens de vakantieperiodes passeren er hier gelukkig minder boten, maar het is enorm belangrijk dat die tijdelijke oplossing er zo snel mogelijk komt.”

Tweede aanvaring op week tijd

Het incident van vrijdagavond is al de tweede aanvaring van een boot met een brug op een week tijd. De Europabrug over het Zeekanaal Brussel-Schelde in Stad Vilvoorde werd maandagavond aangevaren door een containerschip. De brug werd uit voorzorg afgesloten voor alle verkeer maar kon dinsdag uur na inspectie weer opengesteld worden. amg/dbg