Feeërieke tractorstoet gaat mis: tractor met huifkar belandt in diepe gracht, vijf mensen raken gewond

Het jaarmarktcomité van Bogaarden organiseerde vrijdagavond opnieuw een feeërieke stoet met verlichte tractoren door alle deelgemeenten van Pepingen. Een tractor met huifkar haalde de eindmeet niet en schoof in de Bautebrugstraat in Bogaarden in een diepe gracht met vijf gewonden als gevolg.

Vrolijk toeterend en versierd met duizenden lichtjes, zo reden vrijdagavond zo’n negentig tractoren van plaatselijke landbouwers door de straten van Bogaarden, Bellingen, Beert, Pepingen, Breedhout, Elingen en Heikruis. Onderweg genoten honderden mensen van het mobiele spektakel en wuifden de landbouwers vrolijk toe met een nieuwjaarswens.

Maar toen de kop van de stoet rond 21.15 uur al aangekomen was op de jaarmarktweide in de Molenstraat in Bogaarden en de staart nog in de Bautebrugstraat bengelde, liep het mis. In de Bautebrugstraat kwam een tractor in de smalle straat in de zachte berm terecht. De huifkar die achteraan de tractor hing, gleed hiervoor een lager gelegen gracht in.

Vijf mensen die op de huifkar zaten, raakten daarbij gewond en werden voor verzorging overgebracht naar het Erasmusziekenhuis in Brussel en het Sint-Mariaziekenhuis in Halle. Hun verwondingen blijken al bij al nog mee te vallen. De politie van de zone Pajottenland deed de nodige vaststellingen.

IDH