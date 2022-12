Fietser (63) belandt in gracht en sterft, mogelijk bracht hevige wind hem uit evenwicht

Een 63-jarige fietser is zaterdagmorgen overleden na een onfortuinlijke val in de gracht langs de Waregemsestraat. Mogelijk werd hij door een hevige windstoot uit zijn evenwicht gebracht.

Voorbijgangers belden rond 9.20 uur de hulpdiensten. Wanneer de man precies ten val kwam, is niet duidelijk. Het is mogelijk dat hij al een tijdje in de gracht lag vooraleer iemand hem opmerkte langs de landelijke Waregemsestraat. Ook de oorzaak van zijn val is momenteel nog niet duidelijk, al gaat men ervan uit dat de hevige wind mogelijk een rol speelde. De fietser kwam alleszins erg slecht terecht en geraakte op eigen kracht niet meer uit de gracht.

De hulpdiensten reanimeerden de man nog ter plaatse en brachten hem met spoed over naar het ziekenhuis. Daar overleed hij later aan zijn verwondingen.