Bestuurder mist bocht en rijdt in voorgevel van Jackie en Myriam: “Ons oudejaarsetentje hebben we afgezegd, ons hoofd staat daar nu niet meer naar”

Lochristi

Zaterdagochtend rond 1 uur miste een zwarte pick-up een scherpe bocht in de Kerkstraat (N449) in Zaffelare, en boorde zich honderd meter verder in de voorgevel van de woning met huisnummer 109 van Jackie en Myriam Ongena. “We hoorden niks van de klap, ook al slapen we net aan de straatkant. De wagen moet meteen achteruit gereden zijn en vertrokken zijn”, vertelt Myriam.