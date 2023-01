Kater Poekie na 5 jaar (!) herenigd met zijn baasjes: “Zo blij dat ons gezin weer compleet is”

En plots kreeg de familie Van Dycke het telefoontje waar ze nooit van durfden te dromen. Hun kat Poekie was in goede gezondheid teruggevonden. Wat maakte het telefoontje zo onverwacht? Poekie was al vijf jaar vermist. “Maar hij voelt zich hier intussen weer helemaal op zijn gemak.”

Koen Van Dycke kan het nog altijd niet geloven. Op de dag voor kerstavond had de Heusdenaar een gemiste oproep van een onbekend nummer. “Toen ik het googelde, zag ik dat het een dierenarts uit Drongen was die me probeerde te bereiken. ‘Ze zullen onze Poekie toch niet hebben teruggevonden?’zei ik nog lachend tegen mijn vrouw. Maar jazeker, diezelfde avond was hij weer bij ons.”

Een klein mirakel, want Poekie verdween vijf jaar geleden. Het gezin woonde toen nog in Merelbeke. “We vermoeden dat hij op een of andere manier in een auto is gesukkeld”, zegt Koen. “Hij is toen in Sint-Denijs-Westrem verzeild, waar hij bij een oudere dame belandde. Die nam hem in huis, denkende dat het om een zwerfkat ging. Hij is er al die tijd prima verzorgd. Een conciërge had zelfs een hokje voor hem gemaakt in de tuin.”

Dankzij de chip

Maar de dame verhuisde naar een rusthuis, waardoor Poekie op zoek moest naar een nieuw onderkomen. Dat gebeurde via de vrijwilligersorganisatie Kat Zoekt Thuis. “Voordat we een adoptiegezin zoeken voor een kat, laten we het beestje altijd eens checken door een dierenarts”, zegt vrijwilliger Melanie Jacques. “Die controleert ook of de kat gechipt is. Dat is tegenwoordig verplicht, maar vijf jaar geleden nog niet. Gelukkig had Poekie wel een chip, want zo ontdekten we dat hij al een gezin had.”

En die familie nam Poekie maar al te graag opnieuw in huis. “Dat is niet altijd het geval”, zegt Jacques. “Het gebeurt soms dat we een kat na lange tijd kunnen herenigen met zijn gezin, maar vaak willen die mensen de poes niet meer terug. Dat begrijpen we: soms verandert de gezinssituatie of hebben mensen er om een andere reden geen ruimte meer voor in hun leven. Dan gaan we op zoek naar een andere thuis.”

Kopjes geven

Maar dat was hier niet aan de orde. Poekie voelt zich al helemaal thuis bij zijn eigen gezin. “Of hij ons herkent, weten we natuurlijk niet zeker”, zegt Koen. “De kinderen zijn intussen vijf jaar ouder, maar misschien kan hij de stem en de geur van mij en mijn vrouw nog thuisbrengen. Hij voelde zich hier in ieder geval al heel snel op zijn gemak, en kwam meteen kopjes geven.”

Toch is er een gezinslid dat nog even moet wennen aan de nieuwe situatie. “Nadat Poekie verdween, hebben we een nieuwe kater in huis genomen”, zegt Koen. “Vince is intussen een flinke kater van vijf jaar, en hij heeft het duidelijk nog wat lastig om zijn positie als oudste mannetje af te geven. Maar dat gaat wel over. We zijn zo blij dat ons gezin herenigd is. Vanmorgen zeiden we het nog aan de ontbijttafel: Dat 2022 nog zo’n wending zou nemen, wie had dat gedacht?”

Kat Zoekt Thuis is altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers, adoptiegezinnen en donaties. Meer info vind je op www.katzoektthuis.be