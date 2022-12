Drones en boetes: zo proberen gemeenten en steden de vuurwerkoverlast aan te pakken

Op heel wat plaatsen in ons land houden politiezones een extra oogje in het zeil in de nacht van oud op nieuw. Zij zullen controleren of vuurwerkverboden - als die er afgekondigd zijn - nageleefd worden en of er niemand met vuurwerk over straat loopt.

Sinds mei 2019 geldt in Vlaanderen een algemeen verbod om vuurwerk af te steken als particulier, maar tijdens de jaarwisseling wordt daar wel eens een uitzondering op gemaakt. Of dat in jouw woonplaats het geval is, kijk je het best na op de website van je stad of gemeente om onaangename verrassingen in de vorm van boetes te vermijden.

In het werkgebied van de Limburgse politiezone Carma - Genk, As, Oudsbergen, Zutendaal, Houthalen-Helchteren, Bree, Bocholt en Kinrooi - geldt zo’n uitzondering in Genk, Houthalen-Helchteren en Zutendaal. Daar mag vuurwerk afgestoken worden tussen 23 uur en 1 uur. In de rest van de zone is vuurwerk verboden.

Drones

Om toe te zien of dat verbod nageleefd wordt en dat in Genk, Houthalen-Helchteren en Zutendaal de bepaalde uren gerespecteerd worden, zet de politie er naast overlastteams en ploegen op het terrein haar droneteam in.

“Het handhaven van vuurwerk is nooit een evidentie. De overlastteams, die dagelijks ingezet worden, voeren actief toezicht uit op overlastgevoelige locaties. Daarnaast hanteren alle ploegen op het terrein een verhoogde waakzaamheid voor vormen van overlast die typerend zijn voor de eindejaarsperiode, zoals het gebruik van bommetjes of vuurwerk. We geven ook gevolg aan meldingen van bewoners”, zegt korpschef Geert Verheyen. Mensen die betrapt worden, riskeren een GAS-boete van 120 euro en inbeslagname van het vuurwerk.

“Gebruik je tijdens de jaarwisseling toch vuurwerk in Genk, Houthalen-Helchteren of Zutendaal? Zorg er dan voor dat dit veilig gebeurt, zodat vuurwerk je feestje niet verknalt”, zegt de korpschef nog. “Lees en volg steeds aandachtig de gebruiksaanwijzing. Vergeet ook de dieren niet en hou ze uit de buurt van vuurwerk. Steek het vuurwerk op een veilige locatie af, op veilige afstand van mensen en ontvlambare materialen.”

Al boetes uitgedeeld

Opmerkelijk: in Gent werd, net als vorig jaar, niet tot oudejaarsavond gewacht om vuurwerk en voetzoekers af te steken. De politie heeft er al achttien GAS-boetes uitgeschreven voor overlast door de knallen. Ze ontvangt dagelijks vele meldingen van overlast, verspreid over alle buurten en deelgemeenten van Gent. Het gaat doorgaans over knalvuurwerk zoals voetzoekers. De knallen doen de buurt opschrikken, houden bewoners uit hun slaap en veroorzaken angst bij dieren.

“De politiezone Gent neemt deze overlastproblematiek ter harte, oriënteert haar reguliere werking zoals de wijkpolitie en het overlastteam hierop en zet ook extra capaciteit in”, zegt politiewoordvoerder Matto Langeraert. “Enerzijds gebeuren er preventieve patrouilles op gekende overlastlocaties. Dat zijn er helaas zeer veel en de politie kan niet overal tegelijkertijd zijn. Anderzijds reageren de extra ploegen op meldingen.”

Boete van 350 ero

Wanneer personen op heterdaad betrapt worden, dan riskeren ze een GAS-boete van 350 euro voor meerderjarigen en 175 euro voor minderjarigen. “Een tijdelijke politieverordening stelt ons ook in staat om tussen 18 en 6 uur vuurwerk bestuurlijk in beslag te nemen wanneer dat wordt aangetroffen bij personen op het openbaar domein. Wij hebben hiervoor al achttien GAS -boetes uitgeschreven en verschillende bommetjes in beslag genomen.”

“Met deze aanpak kunnen we de problematiek trachten te beheersen, maar helaas niet volledig stoppen. We stellen samen met de inwoners van zeer veel Gentse wijken vast dat ondanks alle inspanningen een aantal individuen en groepjes hardnekkig voor overlast blijven zorgen met hun knalvuurwerk”, aldus Langeraert. “Wij blijven onze inspanningen volhouden en zullen ook tijdens oudejaarsnacht sterk op het terrein aanwezig zijn.”

“Denk goed na”

In Brugge mag tussen 23 en 2 uur vuurwerk afgestoken worden. “Maar denk toch goed na of vuurwerk wel echt nodig is? De knallen zorgen ervoor dat dieren het vaak op een lopen zetten als ze vuurwerk horen en een ongeval is snel gebeurd. Vuurwerk is soms letterlijk ‘spelen met vuur’”, melden de stadsdiensten.

In beslag genomen

Uitzonderingen op het vuurwerkverbod maken ze in Brussel niet. Minister-president Rudi Vervoort (PS) heeft daar beslist om het bezit en vervoer van recreatief vuurwerk door particulieren te verbieden in de openbare ruimte. Het verbod geldt tot en met 9 januari 2023. Het verbod komt er op vraag van de korpschefs van de lokale politie: het moet de veiligheid van politiemensen op het terrein op oudejaarsavond maximaal waarborgen.

Dat verbod wordt niet overal even goed nageleefd. De voorbije dagen heeft de lokale politie van de zone Brussel West (Jette, Ganshoren, Koekelberg, Sint-Jans-Molenbeek en Sint-Agatha-Berchem) al bijna duizend stukken illegaal vuurwerk in beslag genomen, in een nachtwinkel en in een garagebox.

“Onze diensten vernamen dat er een illegale handel in vuurwerk zou plaatsvinden in een nachtwinkel, gelegen op de Steenweg op Merchtem te Sint-Jans-Molenbeek”, klinkt het bij de politie Brussel West. “Dinsdag 27 december, omstreeks 17 uur, zijn onze mensen dan binnengevallen in de handelszaak en troffen er illegaal vuurwerk aan. Later werd in een garagebox nog meer illegaal vuurwerk gevonden.”

In totaal ging het om 992 stukken, waaronder mortieren en vuurwerk van het type cobra, aldus de politie. “De uitbater werd meegenomen voor verhoor en verklaarde dat hij het vuurwerk had aangekocht in Polen. Na zijn verhoor werd de man ter beschikking gesteld van het parket. Hij kreeg een rechtstreekse dagvaarding en moet op 27 januari voor de correctionele rechtbank verschijnen. Het vuurwerk werd in beslag genomen en zal worden vernietigd.”