Europese luchthavens boos over verplichte test passagiers uit China

Europese luchthavens zijn niet te spreken over de maatregelen die sommige landen hebben ingevoerd tegen reizigers uit China, waar het aantal coronabesmettingen hard toeneemt. Onder andere Italië, Frankrijk en Spanje eisen van reizigers uit China dat ze zich testen op het coronavirus. Maar zo’n ingreep werkt niet, zegt directeur-generaal Olivier Jankovec van luchtvaartbelangenvereniging ACI Europe.

“We moeten duidelijk nog steeds de pijnlijke lessen uit het verleden leren. Deze reisbeperkingen werken niet en de huidige afspraken over afstemming binnen de Europese Unie hebben opnieuw gefaald”, zei Jankovec. “We vallen opnieuw terug op een lappendeken van ongerechtvaardigde en ongecoördineerde beperkingen.”

ACI Europe, waarvan ook de grootste Belgische luchthavens lid zijn, schermt met adviezen van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC). Dat meldde dat de testverplichting voor passagiers uit China weinig zin heeft, omdat de daar rondwarende varianten van het coronavirus al in Europa aanwezig zijn. Eurocommissaris Stella Kyriakides (Gezondheid) deed een oproep om vooral in de gaten te houden of nieuwe varianten Europa binnenkomen.

Bij eerdere coronagolven werd de internationale luchtvaart hard getroffen. Doordat landen hun grenzen grotendeels sloten, waren er in een groot deel van 2020 amper internationale vluchten mogelijk.