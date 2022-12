Bestuur van Espanyol slaat derby tegen FC Barcelona uit protest over nadat schorsing Robert Lewandowski werd opgeschort

Het bestuur van de Spaanse voetbalclub Espanyol ontbreekt zaterdagmiddag uit protest in Camp Nou bij de competitiewedstrijd tegen stadsgenoot FC Barcelona. Espanyol is boos dat Barcelona toch kan beschikken over spits Robert Lewandowski, wiens schorsing een dag voor de wedstrijd werd opgeschort. Lewandowski stond tegen Espanyol zaterdagmiddag ook in de basis.